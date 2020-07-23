2020-07-23T09:38:44+03:00
Общество

Площадь существующих павильонов в «Швейцарии» уменьшится почти на 3 тысячи квадратных метров

На территории парка появятся пункты общепита, беседки и раздевалки
Юлия ИСАЕВА
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Проектные решения благоустройства нижегородской «Швейцарии» предполагают уменьшение общей площади павильонов почти на три тысячи квадратных метров. Как стало известно в ходе выездного совещания, вместо застройки на территории парка появятся павильоны для комфортного пребывания посетителей.

Это будут пункты общественного питания, хранения детского и спортивного инвентаря, беседки, раздевалки и хозблоки. Кроме того, в «Швейцарии» будут оптимизированы инженерные сети.

Первые изменения нижегородцы смогут наблюдать уже в начале августа – на территории парка будет установлен информационный павильон, где все желающие смогут увидеть проект благоустройства и экспозицию с историческими данными о парке.

- Авторы проекта проделали большую работу по сбору архивных материалов, в том числе фотографий парка советского периода. Например, раньше в парке размещался летний павильон для концертов. Частично он найдет воплощение в детском центре, где также планируется организовывать кинопоказы и культурно-просветительские мероприятия, – рассказала руководитель проектного отдела АО ГК «ЕКС» Анастасия Стрелец.

Напомним, за ходом благоустройства «Швейцарии» теперь будет следить специально созданный общественный совет, состоящий из представителей архитектурного сообщества и общественных организаций, а также экспертов в сфере просвещения и инклюзии. Работы по комплексному благоустройству планируется завершить к юбилею Нижнего Новгорода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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