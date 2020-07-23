Дмитрий Скворцов: «Совершенствование дорожной сети всегда предполагает временные неудобства»

23 Июль 2020 2020-07-23T09:19:19+03:00

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Обозреватель ИА Politbook Дмитрий Скворцов считает, что в развитии дорожной инфраструктуры в Нижнем Новгороде на уровне руководства области предпринимаются правильные шаги, благодаря которым в ближайшей перспективе удастся разгрузить основные транспортные магистрали в центре и на выезде из города.

- Любой ремонт в квартире вызывает массу неудобств, но он делается для того, чтобы жить стало лучше. Это же можно сказать и о строительстве в Нижнем Новгороде дорожных развязок, например, в Ольгине и на проспекте Циолковского. Они спроектированы и будут построены для того, чтобы облегчить движение транспорта, однако никакого «джинна», чтобы построить их за одну ночь, у нас нет. В Китае есть технологии, позволяющие проводить такие работы довольно быстро, но в России пока их или нет, или же они используются штучно, а основная часть проектов требует гораздо большего времени.

На примере Москвы мы видим: если бы не были построены Третье транспортное кольцо, хорды, многоуровневые развязки, она стояла бы сейчас в транспортном коллапсе. Или же пришлось бы вводить жесточайшие ограничения на въезд автомобилей в центр города. Сегодня же столица живет и дышит относительно свободно.

В Нижнем ситуация не столь запущенная, как десять лет назад в Москве, но не очень высокая связанность микрорайонов и существующая топология основных транспортных магистралей требуют шагов по усовершенствованию инфраструктуры.

Даже запретом на въезд в центр тут не обойдешься: Ольгино – на самом выезде из города, Циолковского – тоже весьма далеко от центра. Ничего не поделаешь, надо совершенствовать имеющуюся дорожную сеть, а это предполагает, что определенное время придется мириться с неудобствами.

Стоит вспомнить даже не московский, а наш, нижегородский, живой пример. Мы помним, как строился второй Борский мост – и без того сложная обстановка еще больше осложнилась. Но теперь поездки в кировском направлении стали гораздо удобнее, а когда в эксплуатацию будут сданы все запланированные развязки, станет намного лучше, чем было.

Тем, кому сейчас приходится нелегко, надо потерпеть – если ничего не менять, то дорожная ситуация с ростом трафика год от года будет только хуже, и проблемы лишь усугубятся, - отметил Дмитрий Скворцов.

ИСТОЧНИК KP.RU