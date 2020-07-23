2020-07-23T08:40:17+03:00
Происшествия

Женщина и ее трехлетний сын отравились газом в центре Нижнего Новгорода

ЧП произошло в квартире жилого дома на Суетинской улице
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бытовой газ снова чуть не стал причиной гибели людей в Нижнем Новгороде – на днях в одной из квартир жилого дома на улице Суетинской им отравились 32-летняя женщина и трехлетний ребенок. В тот день, 21 июля 2020 года, на их кухне работали газовые колонка и плита.

Нижегородке с сыном резко стало плохо, но, к счастью, рядом находился отец мальчика, который оперативно вызвал медиков. Пострадавших доставили в медицинские учреждения. Через несколько часов женщину отпустили домой. А вот состояние трехлетнего ребенка оказалось тяжелее – его госпитализировали в детскую областную больницу.

В обстоятельствах случившегося уже разбирается следственный комитет. Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, было ли газовое оборудование в квартире пострадавших нижегородцев исправным и замешаны ли в этом сотрудники ресурсоснабжающей организации.

В настоящее время следователи СК совместно с представителями газовых служб производят детальный осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Дзержинске завершаются работы по реконструкции Шуховской башни
Пенсионер погиб под колесами собственной иномарки в Кстовском районе
Почти 17 тысяч нижегородцев вылечились от COVID-19 с начала пандемии
За сутки коронавирус подтвердился еще у 202 жителей Нижегородской области
Площадь существующих павильонов в «Швейцарии» уменьшится почти на 3 тысячи квадратных метров
Дмитрий Скворцов: «Совершенствование дорожной сети всегда предполагает временные неудобства»
Женщина и ее трехлетний сын отравились газом в центре Нижнего Новгорода
Коронавирус вызывает синдром «text-neck»: что это и как распознать?
Свыше 2,5 миллиардов рублей кредитов получили нижегородские предприниматели на выплаты зарплат
На трассе М-7 «Волга» ввели временные ограничения движения по мосту через Кудьму
Обнаружен возможный источник запаха газа в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде планируют развивать круизный туризм