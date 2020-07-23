Женщина и ее трехлетний сын отравились газом в центре Нижнего Новгорода

23 Июль 2020 2020-07-23T08:40:17+03:00

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Бытовой газ снова чуть не стал причиной гибели людей в Нижнем Новгороде – на днях в одной из квартир жилого дома на улице Суетинской им отравились 32-летняя женщина и трехлетний ребенок. В тот день, 21 июля 2020 года, на их кухне работали газовые колонка и плита.

Нижегородке с сыном резко стало плохо, но, к счастью, рядом находился отец мальчика, который оперативно вызвал медиков. Пострадавших доставили в медицинские учреждения. Через несколько часов женщину отпустили домой. А вот состояние трехлетнего ребенка оказалось тяжелее – его госпитализировали в детскую областную больницу.

В обстоятельствах случившегося уже разбирается следственный комитет. Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, было ли газовое оборудование в квартире пострадавших нижегородцев исправным и замешаны ли в этом сотрудники ресурсоснабжающей организации.

В настоящее время следователи СК совместно с представителями газовых служб производят детальный осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU