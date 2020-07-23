Коронавирус вызывает синдром «text-neck»: что это и как распознать?
В связи с коронавирусной инфекцией многие длительное время работали дистанционно с помощью компьютера, ноутбуку или телефона. Но мало кто задумывается о том, какую нагрузку мы взваливаем на нашу шею, наклонившись над столом или откинувшись на спинку стула.
Голова наклонена вперед, а плечи изогнуты. Если вы используете мобильное устройство, тогда ваши руки согнуты в локтях, а наклон в шее еще более глубокий. Не правда ли?
Из-за постоянного поддержания головы под сильным углом у большинства современных людей развивается так называемый «синдром компьютерной шеи» (по-английски «text-neck»).
Из-за постоянной нагрузки на шейный отдел позвоночника у человека происходит ослабление мышц спины, шеи, плеч, грудных мышц и пережатие верхних мышц спины. Все это оказывает негативное влияние на осанку, часто становится причиной сутулости и искривления позвоночника, а также приводит к дряблости кожи шеи и, следовательно, появлению второго подбородка.
В среднем голова взрослого человека весит примерно 5 кг, но в согнутом положении нагрузка на шею может увеличиваться в 3, 5 раз и даже больше! Только представьте себе: когда вы наклоняете голову, чтобы загрузить очередное фото в Инстаграм, к вам на шею садится невидимый 7-летний ребенок весом 25 кг!
Чтобы понять, есть ли у вас вышеописанный синдром, обратите внимание на такие симптомы:
• проблемы со зрением;
• боли в затылке;
• участившиеся головные боли;
• боли в шее и затекание мышц;
• боли в спине и плечах;
• дискомфорт при «распрямлении» спины.
Для профилактики синдрома «текстовой шеи» необходимо каждый день выполнять зарядку, а также иногда отказываться от любимых гаджетов, например, по выходным.
И помните — текстовая шея является просто дурной привычкой, побороть которую может каждый!