Коронавирус вызывает синдром «text-neck»: что это и как распознать?

23 Июль 2020 2020-07-23T08:13:13+03:00

Чтобы понять, есть ли у вас этот синдром, нужно обратить внимание на некоторые симптомы

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В связи с коронавирусной инфекцией многие длительное время работали дистанционно с помощью компьютера, ноутбуку или телефона. Но мало кто задумывается о том, какую нагрузку мы взваливаем на нашу шею, наклонившись над столом или откинувшись на спинку стула.

Голова наклонена вперед, а плечи изогнуты. Если вы используете мобильное устройство, тогда ваши руки согнуты в локтях, а наклон в шее еще более глубокий. Не правда ли?

Из-за постоянного поддержания головы под сильным углом у большинства современных людей развивается так называемый «синдром компьютерной шеи» (по-английски «text-neck»).

Из-за постоянной нагрузки на шейный отдел позвоночника у человека происходит ослабление мышц спины, шеи, плеч, грудных мышц и пережатие верхних мышц спины. Все это оказывает негативное влияние на осанку, часто становится причиной сутулости и искривления позвоночника, а также приводит к дряблости кожи шеи и, следовательно, появлению второго подбородка.

В среднем голова взрослого человека весит примерно 5 кг, но в согнутом положении нагрузка на шею может увеличиваться в 3, 5 раз и даже больше! Только представьте себе: когда вы наклоняете голову, чтобы загрузить очередное фото в Инстаграм, к вам на шею садится невидимый 7-летний ребенок весом 25 кг!

Чтобы понять, есть ли у вас вышеописанный синдром, обратите внимание на такие симптомы:

• проблемы со зрением;

• боли в затылке;

• участившиеся головные боли;

• боли в шее и затекание мышц;

• боли в спине и плечах;

• дискомфорт при «распрямлении» спины.

Для профилактики синдрома «текстовой шеи» необходимо каждый день выполнять зарядку, а также иногда отказываться от любимых гаджетов, например, по выходным.

И помните — текстовая шея является просто дурной привычкой, побороть которую может каждый!