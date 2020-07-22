Свыше 2,5 миллиардов рублей кредитов получили нижегородские предприниматели на выплаты зарплат

22 Июль 2020 2020-07-22T20:18:42+03:00

Всю сумму кредита возместит государство, если компания сохранит не менее 90% сотрудников

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Нижегородские компании уже получили свыше 2,5 миллиардов кредитов под 2% годовых. Эти средства пойдут на выплаты зарплат сотрудникам. Причем Нижегородская область стала одной из первых, где предприниматели стали участниками данной госпрограммы. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

- Другими словами, компания может получить безвозмездную финансовую помощь, - отметил Андрей Саносян. – Со своей стороны предприниматели должны только сохранить работников. Главная цель этой государственной программы – сохранение рабочих мест и поддержка занятости.

По условиям программы, если предприниматель сохранит не менее 90% сотрудников до апреля 2021 года, то всю сумму кредита и проценты. Если компания сохранит не менее 80% сотрудников до этого же времени, то государство погасит половину суммы кредита и процентов. Мера поддержки данной программы уже воспользовались свыше трех тысяч нижегородских компаний. Прием заявок от бизнеса продолжится до 1 ноября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU