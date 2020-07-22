2020-07-22T18:58:53+03:00
Общество

На трассе М-7 «Волга» ввели временные ограничения движения по мосту через Кудьму

На данном участке планируется проведение внеплановых гарантийных работ [карта]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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На трассе М-7 «Волга» ввели временные ограничения движения по мосту через Кудьму.На трассе М-7 «Волга» ввели временные ограничения движения по мосту через Кудьму.Фото: Яндекс. Карты
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С 22 июля на 447-м километре трассы М-7 «Волга» вводятся временные ограничения движения по мосту через реку Кудьма. Об этом сообщает ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород». Причиной ограничений стало проведение внеплановых гарантийных работ на мосту.

- 22, 24, 25 и 26 июля автомобилисты смогут проезжать по суженной проезжей части в обе стороны, - говорится в сообщении. – При этом на участке будет ограничена скорость движения. А 23 июля и с 27-го по 30 июля движение будет организовано реверсивное движение.

В связи с этим ведомство призывает нижегородцев заранее планировать свой маршрут с учетом сложившихся дорожных условий.

- При проезде участка дороги, где ведется ремонт, обращайте внимание на знаки, - говорится в сообщении. – Также соблюдайте временную схему движения.

Напомним, ранее сообщалось, что на участке дороги по улице Болотникова из-за ремонта теплосетей будет ограничено движение транспорта. Ограничение будет действовать с 20 по 26 июля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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