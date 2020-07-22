22 Июль 2020 2020-07-22T18:58:53+03:00

На трассе М-7 «Волга» ввели временные ограничения движения по мосту через Кудьму. Фото: Яндекс. Карты

Изменить размер текста: A A

С 22 июля на 447-м километре трассы М-7 «Волга» вводятся временные ограничения движения по мосту через реку Кудьма. Об этом сообщает ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород». Причиной ограничений стало проведение внеплановых гарантийных работ на мосту.

- 22, 24, 25 и 26 июля автомобилисты смогут проезжать по суженной проезжей части в обе стороны, - говорится в сообщении. – При этом на участке будет ограничена скорость движения. А 23 июля и с 27-го по 30 июля движение будет организовано реверсивное движение.

В связи с этим ведомство призывает нижегородцев заранее планировать свой маршрут с учетом сложившихся дорожных условий.

- При проезде участка дороги, где ведется ремонт, обращайте внимание на знаки, - говорится в сообщении. – Также соблюдайте временную схему движения.

Напомним, ранее сообщалось, что на участке дороги по улице Болотникова из-за ремонта теплосетей будет ограничено движение транспорта. Ограничение будет действовать с 20 по 26 июля 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU