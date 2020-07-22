2020-07-22T17:07:52+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде планируют развивать круизный туризм

Региональные и федеральные власти могут создать круизный кластер «Ока-Волга»
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Москве прошла рабочая встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой. О этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В ходе встречи обсуждался, в числе прочих, и вопрос развития речного туризма в Нижегородской области. Как подчеркнула Зарина Догузова, в этом году туристическая отрасль понесла серьезные убытки, и предстоящий юбилей Нижнего Новгорода – это хорошая возможность привлечь в город туристов и таким образом «перезагрузить» турсферу.

Развитие круизной отрасли на Волге и Оке должно стать одним из приоритетных направлений развития туристической сферы. Но, отметила Догузова, необходимо особое внимание уделить качеству и стоимости круизных услуг, которые изменились из-за долгого невнимания к ним.

Региональный и федеральный туризм планируют создание совместного круизного кластера «Ока - Волга». В планах увеличение потока туристов вдвое: с 75 тысяч человек в 2019-м до 137 тысяч в 2024 году. Для этого необходимо будет подготовить инфраструктуру таких городов, как Бор, Городец, Чкаловск, Дзержинск и Балахна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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