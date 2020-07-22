В Нижегородскую область идут грозы, ливни и град

22 Июль 2020 2020-07-22T16:47:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 22 июля и днем 23 июля в Нижегородской области ожидаются грозы, сильные ливни, местами возможен град. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным источника, порывы юго-западного ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. МЧС предупреждает, что неблагоприятные погодные условия могут спровоцировать чрезвычайные ситуации – обрыв линий электропередач и связи, обрушение слабоукрепленных конструкций, ветхих деревьев.

Кроме того, МЧС советует быть внимательнее на дорогах в условиях плохой видимости. Также вероятны подтопления отдельных участков дорог из-за замусоривания ливневых стоков, размыв некоторых дорог.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует не оставаться на улице при сильном ветре, а укрыться в ближайшем здании, не оставлять вблизи слабоукрепленных конструкций свои автомобили. Во время грозы также лучше укрыться в доме или магазине, не пережидать непогоду под деревьями, особенно одинокостоящими.

Во время града по возможности не выходите из дома, находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU