2020-07-22T14:54:14+03:00
Общество

Андрей Лапшин: «Технологии, которые применяют при ликвидации «Черной дыры», нужно транслировать в другие регионы страны»

Уникальность проекта состоит в том, что в процессе обезвреживания отходов использована технология термолиза
Елена ЛАЗАРЕВА
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Ректор ННГАСУ Андрей Лапшин поделился своим мнением о ходе реализации проекта ликвидации свалки промышленных отходов «Черная дыра», признанной одним из крупнейших объектов накопленного экологического вреда в России и Европе:

- Первый результат уже очевиден: площадь «зеркала» «Черной дыры» заметно уменьшилась. Уникальность проекта состоит в том, что в процессе обезвреживания отходов использована технология термолиза, которая в России пока малоизвестна. Термолиз – это техническое разложение отходов без доступа кислорода. В результате переработки промышленных отходов - как твердых, так и жидких - получаются полезные углесодержащие продукты.

Я считаю, что такие решения нужно транслировать при ликвидации накопленного экологического ущерба и в другие регионы страны. Есть, конечно, современные технологии и более высокого уровня. Ряд ведущих ученых в нашей стране предлагают применять для утилизации отходов 1-2 класса опасности плазмотронные технологии, когда температура за счет плазмы при утилизации отходов достигает 1900 градусов, и выделяется газ, который можно использовать в качестве полезной энергии.

Термолиз - менее энергоемкая и менее энергозатратная технология, поэтому у нее тоже есть свои преимущества. Как показывает практика, и с меньшими затратами мы можем достаточно успешно проводить ликвидацию опасных свалок, - говорит Андрей Лапшин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Андрей Лапшин: «Технологии, которые применяют при ликвидации «Черной дыры», нужно транслировать в другие регионы страны»
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