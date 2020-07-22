2020-07-22T13:45:42+03:00
На здоровье

Как облегчить пожилым людям самоизоляцию?

Мы подготовили для вас несколько советов
Валерия ГРОМОВА
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Известно, что коронавирусную инфекцию тяжелее переносят пожилые люди, поэтому соблюдение режима самоизоляции вынужденная и оправданная мера обеспечения безопасности. Люди старше 60 лет находятся в группе высокого риска из-за наличия хронических заболеваний, которые в сочетании с вирусной инфекцией могут давать в результате серьезнейшие осложнения. Поэтому в период пандемии COVID-19 нашим родителям, бабушкам и дедушкам в целях безопасности особенно важно соблюдать режим самоизоляции и рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции.

Чтобы облегчить бремя самоизоляции мы подготовили несколько советов:

1. Чаще общайтесь с родственниками при помощи доступных средств связи - Skype, WhatsApp, Viber и просто по телефону. Можно отправлять СМС, сообщения в сетях с новостями, словами поддержки и любви.

2. Поощряйте физическую активность пожилых близких. Вы можете придумать для них домашние упражнения, учитывая физическую подготовку и состояние здоровья. Во время занятий можно поддерживать видеосвязь и выполнять упражнения вместе.

3. Не стоит забывать про прогулки на свежем воздухе. Можно выходить на балкон или гулять во дворе, но соблюдая все правила безопасности (обязательно носить медицинскую маску, надевать на руки резиновые перчатки, соблюдать социальную дистанцию не менее 2 метров, чаще пользоваться антисептическими средствами, а по приходу домой тщательно вымыть руки с мылом).

4. Следите за рационом близких людей. Очень важно, чтобы у них было достаточно свежих овощей и фруктов, полноценной белковой пищи (нежирные сорта мяса и рыбы, яйца, растительный белок), питание должно быть сбалансированным.

5. Интересуйтесь состоянием здоровья пожилых людей, особенно если у них имеются хронические заболевания.

Берегите близких. Соблюдайте правила безопасности и будьте здоровы.

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