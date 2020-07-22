Новые проездные билеты появятся у нижегородских школьников

22 Июль 2020 2020-07-22T13:49:23+03:00

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С нового учебного года во всех населенных пунктах Нижегородской области вводятся новые единые электронные проездные для школьников. Новые проездные позволяют ездить в общественном транспорте по льготному тарифу. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, ранее такие проездные действовали только на городских маршрутах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Бора, Арзамаса и Сарова.

По словам главы региона Глеба Никитина, с новыми проездными школьники смогут ездить не только от дома до школы, но и на дополнительные занятия, например, в спортивные секции.

«Это особенно актуально в районах области, где в ФОК приходится ездить из небольшой деревни в райцентр», - подчеркнул губернатор и отметил, что к 1 сентября вся система будет полностью отлажена. Стоимость поездки в общественном транспорте составит 10 рублей на любом маршруте. «Для школьников, часто пользующихся транспортом, оптимальным будет безлимитный проездной на месяц. Структура новых проездных повторяет проверенную линейку проездных для льготных категорий граждан», - пояснил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

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ИСТОЧНИК KP.RU