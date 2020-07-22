2020-07-22T11:32:36+03:00
Общество

Депутаты нижегородского ЗС одобрили кандидатуру нового омбудсмена

Окончательное решение по назначению Оксаны Кислицыной на пост будет принято 30 июля.
Елена ЛАЗАРЕВА
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Оксану Кислициныну на пост омбудсмена предложил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. До назначения Оксана Кислицинына работала в региональной избирательной комиссии более 20 лет, из которых последние четыре года – в должности председателя областного избиркома.

Как сообщает пресс-служба областного ЗС, «за время работы Оксаны Кислицыной в должности председателя облизбиркома особое внимание уделялось вопросам открытости и гласности в работе избирательных комиссий». Кроме того, подчеркивает источник, был выстроен диалог с с правоохранительными органами, некоммерческими объединениями, ораганами местного самоуправления региона. «Оксана Кислицына пользуется заслуженным уважением и авторитетом в органах госвласти, МСУ, среди общественности», - отмечает пресс-служба ЗСНО.

Окончательное решение по назначению Оксаны Кислицыной на пост будет принято 30 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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