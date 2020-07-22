Станислав Прокопович: «Новая транспортная развязка в Сормове позволит решить проблему постоянных пробок»

22 Июль 2020 2020-07-22T09:27:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Станислав Прокопович, депутат городской Думы Нижнего Новгорода, председатель постоянной комиссии по транспорту и связи, поделился мнением по вопросу строительства транспортной развязки в Сормовском районе:

- На днях состоялся конкурс по определению подрядчика на выполнение работ по строительству транспортной развязки на улице Циолковского. Сормовичи, а также нижегородцы из других районов города, да и жители области, проезжая этот участок, всегда сталкиваются с затором. Работы начнутся уже совсем скоро, 1 августа. И мы очень рассчитываем, что через два года получим, наконец, решение этой старой, накопленной десятилетиями проблемы.

Благодаря усилиям губернатора и правительства нашей области, наконец-то, был решен вопрос о выделении средств из федерального и регионального бюджетов. Это порядка 4,5 млрд руб. Повторюсь, через 2 года – это срок, определенный контрактом - рассчитываем получить в этом районе современную двухуровневую 4-полосную транспортную развязку, которая позволит нижегородцам и гостям города без проблем проезжать этот участок.

Разумеется, такого рода масштабные проекты никогда не проходят безболезненно. И, конечно, все понимают, что будут временные трудности. При этом заранее была проведена работа по поиску возможных вариантов объезда этого участка. Совместно с РЖД проработан вопрос о тактовом движении электрички между станциями «Варя» и «Починки». Все действующие маршруты общественного транспорта будут также сохранены с учетом дорожной обстановки.

Все эмоции и негатив жителей, связанный со строительством развязки и вытекающими отсюда сложностями, после завершения этого объекта останутся в прошлом. Зато результат, я уверен, и сормовичи, и остальные нижегородцы оценят по достоинству, потому что новая развязка позволит решить проблему постоянных заторов и пробок на этом участке на долгие десятилетия!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU