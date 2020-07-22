2020-07-22T08:58:05+03:00
Общество

22 июля в Нижнем Новгороде ожидаются грозы и переменная облачность

В регион ненадолго заглянет солнце
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас, в среду 22 июля, в Нижнем Новгороде 17 градусов. Небо полностью затянуто облаками.

К полудню температура воздуха поднимется до 20 градусов, во второй половине дня - до 22 градусов тепла, вероятны дожди и грозы в течение всего дня и вечера. К ночи незначительно похолодает – до 18 градусов тепла, прогнозируют синоптики.

Ветер юго-западный, 3-4 метра в секунду, с порывами до 9-11 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное – 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность – от 90% утром до 93% к позднему вечеру.

Завтра ожидается самый холодный день на этой неделе. Днем столбики термометров не поднимутся выше 19 градусов, а ночью синоптики прогнозируют всего 12 градусов тепла. Дожди и грозы ожидают нижегородцев до конца текущей недели, и, по данным Гидрометеоцентра, сохранятся и в течение следующей недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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