2020-07-21T20:53:06+03:00
Общество

Владислав Атмахов: «На месте шламонакопителя «Белое море» теперь чистая зеленая территория»

Законодательное собрание постоянно получает сведения о ходе ликвидации объектов накопленного экологического ущерба
Инна БЕЛОВА
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«Благодаря решению проблем с объектами накопленного экологического ущерба на месте шламонакопителя «Белое море» теперь образовалась чистая зеленая территория», - рассказал председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природопользованию Владислав Атмахов.

«Обеспечение финансирования позволило реализовать проект утилизации данного объекта. Государство обратило серьезное внимание на подобные проблемы, и мы смогли заняться процессом рекультивации, очистки территорий. Сейчас комитет по экологии и природопользованию участвует в контроле исполнения данного поручения правительства. Конечно, не на всех объектах все проходит идеально, но работа ведется везде», - подчеркнул депутат.

Владислав Атмахов добавил, что Законодательное собрание постоянно получает сведения о ходе ликвидации объектов накопленного экологического ущерба от регионального министерства экологии и от непосредственных исполнителей работ.

«В целом нас устраивает то, как ведутся работы на объектах в Нижегородской области», - добавил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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