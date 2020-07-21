Владислав Атмахов: «На месте шламонакопителя «Белое море» теперь чистая зеленая территория»
«Благодаря решению проблем с объектами накопленного экологического ущерба на месте шламонакопителя «Белое море» теперь образовалась чистая зеленая территория», - рассказал председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природопользованию Владислав Атмахов.
«Обеспечение финансирования позволило реализовать проект утилизации данного объекта. Государство обратило серьезное внимание на подобные проблемы, и мы смогли заняться процессом рекультивации, очистки территорий. Сейчас комитет по экологии и природопользованию участвует в контроле исполнения данного поручения правительства. Конечно, не на всех объектах все проходит идеально, но работа ведется везде», - подчеркнул депутат.
Владислав Атмахов добавил, что Законодательное собрание постоянно получает сведения о ходе ликвидации объектов накопленного экологического ущерба от регионального министерства экологии и от непосредственных исполнителей работ.
«В целом нас устраивает то, как ведутся работы на объектах в Нижегородской области», - добавил он.
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ИСТОЧНИК KP.RU