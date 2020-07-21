Нижегородцам предлагают выбрать эскиз памятника Александру Невскому

21 Июль 2020 2020-07-21T19:20:27+03:00

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Архитектурный совет Нижегородской области и «Эксперты 800» определили три лучших эскиза памятника Александру Невскому, который планируется установить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Работы, вышедшие в финал, представили коллектив скульптора и Народного художника России Андрея Ковальчука, тандем скульптора Алексея Щитова и архитектора Сергея Тимофеева, а также Народный художник России и скульптор Салават Щербаков. Их работы были выбраны по результатам обсуждений и голосования. Между мастерами разделят приз в 450 тысяч рублей.

Памятник должен соответствовать сразу двум важным датам в истории России - 800-летию Нижнего Новгорода и 800-летнему юбилею со дня рождения Александра Невского.

Напомним, место для установки памятника было выбрано народным голосованием - он появится у кафедрального собора Александра Невского со стороны улицы Совнаркомовской. Затем эксперты выбрали из предложенных конкурсантами эскизов три. Нижегородцам предстоит решить, какой из трех эскизов, представленных в финале, наиболее достоин занять место у кафедрального собора.

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ИСТОЧНИК KP.RU