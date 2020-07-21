95 единиц нового оборудования поступит в больницы Нижегородской области

21 Июль 2020 2020-07-21T17:48:39+03:00

На эти цели предусмотрено более 328 млн рублей в рамках национального проекта «Здравоохранение»

Изменить размер текста: A A

95 единиц нового оборудования поступит в пять первичных сосудистых отделений медицинских организаций региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со слов губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Техника начнет поступать в медучреждения региона в конце июля-начале августа. Закупки осуществляются в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

«В национальном проекте «Здравоохранение» борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одним из приоритетов. Нижегородская область - не исключение: оснащение оборудованием проводится, чтобы ранняя диагностика и малоинвазивное вмешательство стало доступным нижегородцам, помогало врачам спасать жизни и возвращать здоровье пациентам», - сказал Глеб Никитин.

Как рассказал Глеб Никитин, оборудование поступит в городские клинические больницы №5 и №39 Нижнего Новгорода, в Уренскую, Городецкую и Лысковскую ЦРБ.

«В перечне - компьютерные томографы, УЗИ-аппараты, оборудование для восстановления двигательной активности и многое другое. Масштабная закупка нового оборудования прежде всего поможет созданию условий для оказания качественной медпомощи на всей территории региона. Именно это – главная цель национального проекта «Здравоохранение», - отметил Глеб Никитин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU