2020-07-21T15:05:54+03:00
Происшествия

Нижегородский водитель устроил ДТП на месте другой аварии

Двойное ДТП обошлось без серьезных жертв
Елена ЛАЗАРЕВА
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Во вторник, 21 июля, на Окском съезде девушка на мотоцикле не справилась с управлением и опрокинулась. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Нижегородской области. На месте происшествия работали сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения, которые официально оформляли случившееся ДТП. Место огородили конусами, а на патрульном автомобиле, на котором прибыли сотрудники ГИБДД, включили световые сигналы.

Тем не менее, место оказалось «заколдованным». Спустя буквально 20 минут с момента аварии с мотоциклом на этом же месте устроил ДТП другой водитель – он не справился с управлением и въехал в патрульную машину с мигалками. Пострадал один из сотрудников полиции, ему оказывали помощь медики.

Полицейский уже отпущен медиками, а обстоятельства фееричного двойного ДТП сейчас выясняют сотрудники полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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