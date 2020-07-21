Юрий Лебедев: «Строительство развязки на Циолковского нижегородцы ждали десятки лет»

«Строительство транспортной развязки в районе улицы Циолковского нижегородцы ждали десятки лет, и я очень признателен областной власти за то, что этот проект стартовал», - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Лебедев.

«Подведение итогов конкурса по выбору подрядчика и начало работ - знаковое событие для нижегородцев. Проект масштабный и с точки зрения объема задач, и с точки зрения охвата людей, которые получат пользу с вводом объекта в эксплуатацию. Преимущества оценят все: и пешеходы, и автомобилисты, и предприниматели, и промышленники, работающие на территории Сормовского района», - добавил депутат.

«Я хотел бы попросить всех с пониманием отнестись к проведению столь важных работ и к сложностям, с которыми, несомненно, мы столкнемся. Конечно же, нас всех ждут неудобства в течение полутора-двух лет, пока развязка будет строиться. Если вы захотите выразить свои эмоции по этому поводу, то адресуйте недовольство предыдущим мэрам и губернаторам, которые не решили эту серьезную инфраструктурную задачу раньше. И помните о том, что с появлением нового участка дороги мы избавимся от огромных пробок, в которых сейчас приходится стоять порой часами. Я убежден: начало работ на Циолковского – прекрасное событие. Как только виадук появится, мы сможем забыть о транспортных проблемах в этой части Нижнего Новгорода», - завершил Юрий Лебедев.

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