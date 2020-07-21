2020-07-21T12:23:42+03:00
Общество

Грозы, ливни и сильный ветер надвигаются на Нижегородскую область

Непогода обрушится на некоторые районы уже в ближайшие часы
Валерия ГРОМОВА
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Грозы, ливни и порывистый юго-западный ветер ожидаются в Нижегородской области в ближайшие два часа. Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», неблагоприятные погодные явления могут обрушиться лишь на некоторые районы.

В связи с этим увеличивается вероятность возникновения ЧС. Речь идет о повреждениях ЛЭП, нарушениях в работе объектов ЖКХ и обрушениях слабоукрепленных конструкций. Кроме того, могут падать деревья, а из-за несправных ливневок - образоваться локальные подтопления.

ГУ МЧС просит нижегородцев быть предельно осторожными и не выезжать на личном транспорте без особой необходимости. Однако, если вы уже сели за руль, сбавьте скорость, потому что видимость на дороге ухудшится.

Если гроза и ветер застали вас на улице, то не укрывайтесь под деревьями и держитесь подальше от линий электропередач. Сотовый телефон при этом лучше отключить. Не забывайте, что во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде, мотоцикле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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