Дмитрий Кузин: «Строительство дорожной развязки на Циолковского - долгожданное событие для жителей»

Депутат думы Нижнего Новгорода, член постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре, секретарь КСПО ВПП «Единая Россия» Сормовского района Дмитрий Кузин прокомментировал строительство развязки на улице Циолковского, которое стартует 1 августа:

- Строительство дорожной развязки на Циолковского — это долгожданное событие для жителей нашего района. Я сам сормович, всю жизнь прожил в Сормове и буду с радостью пользоваться этой развязкой. Сейчас проезд по улице Циолковского очень затруднен, и если случается там оказаться в час пик, можно потерять час-два, простояв в пробках.

С 1 августа подрядчик уже приступит к работам по возведению развязки. Да, это приведет к дополнительным сложностям на дорогах, но они будут временными и впоследствии с лихвой окупятся. Я уверен, что сормовичи, отнесутся к этим трудностям с пониманием, ведь это долгожданное и очень важное строительство, которое ведется в интересах жителей и избавит их от бесконечного стояния в пробках. Любые строительные работы — это всегда неудобство для тех людей, которые находятся рядом. Но при этом нужно понимать, что данная развязка — это сложное инженерное сооружение, которое требует определенного технологического цикла. Быстро такой объект возведен быть не может, так как он должен соответствовать всем критериям безопасности, - отметил Дмитрий Кузин.