2020-07-21T11:49:22+03:00
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело после серии поджогов объектов ОКН в центре Нижнего Новгорода

Поводом послужили сгоревшие дома на улицах Шевченко и Малой Ямской
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Следственный комитет расследует уголовное дело, возбужденное по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога» УК РФ по факту серии поджогов домов в центре Нижнего Новгорода.

Поводом послужила серия возгораний объектов культурного наследия – двух строений на улице Шевченко и двух строений на Малой Ямской. Сейчас правоохранители устанавливают причастных к преступлениям и выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, инциденты произошли в период с 28 апреля по 27 июля в границах исторической территории «Большие Овраги» в Нижегородском районе. Все сгоревшие дома находятся в муниципальной собственности. Они уже признаны аварийными и в настоящее время полностью расселены.

Согласно информации, опубликованной на сайте ГУ МВД по Нижегородской области, следователи отрабатывают несколько версий событий – от проделок хулиганов и случайного возгорания из-за неосторожности лиц без определенного места жительства до намеренного поджога с целью последующего использования земельных участков для застройки.

ВАЖНО

Сотрудники ГУ МВД по Нижегородской области просят жителей, которые обладают полезной информацией, сообщить подробности по телефону: 268-25-70.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородский водитель устроил ДТП на месте другой аварии
Юрий Лебедев: «Строительство развязки на Циолковского нижегородцы ждали десятки лет»
Второй этап снятия ограничений по коронавирусу: когда начнется и при каких условиях
Дмитрий Кузин: «Строительство дорожной развязки на Циолковского - долгожданное событие для жителей»
Грозы, ливни и сильный ветер надвигаются на Нижегородскую область
Перенос акции «Бессмертный полк» в Нижнем Новгороде: когда пройдет и почему переносят
Следователи возбудили уголовное дело после серии поджогов объектов ОКН в центре Нижнего Новгорода
Почти 16,3 тысячи нижегородцев побороли COVID с начала пандемии
Еще шесть человек скончались от коронавируса в Нижегородской области
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
«Горячая» линия по вопросам организации культурно-массовых мероприятий пройдет в Нижнем Новгороде
Ход работ по благоустройству парка «Швейцария» будет контролировать общественный совет
Поезд Нижний Новгород – Адлер начнет курсировать ежедневно
Жители пяти районов Нижнего Новгорода останутся без света 21 июля
Безопасный пляж: какие правила соблюдать, чтобы не заразиться коронавирусом
МЧС: Сильный дождь ожидается в Нижегородской области в первой половине дня 21 июля
Экс-сотрудника Борской исправительной колонии осудят за взяточничество
Свалка «Игумново» и шламонакопитель «Белое море» под Дзержинском ликвидированы
Названы объекты, которые будут благоустроены в Нижнем Новгороде в 2021 году
Опубликован список территорий, которые планируется благоустроить в 2021 году
Губернатор Нижегородской области объяснил, почему невозможно перейти на второй этап снятия ограничений
Утечек на газозаправочных станциях Нижнего Новгорода не обнаружено
Прирост заболеваний в Нижегородской области объяснил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов
Артем Баранов: «Строительства развязки на Циолковского сормовичи ждали 30 лет»
На Центральном рынке Нижнего Новгорода планируют провести реконструкцию
Более 16 тысяч нижегородцев вылечились от коронавируса с начала пандемии
Число умерших от коронавируса в Нижегородской области выросло до 340 человек
Этапы снятия COVID-ограничений: что нужно знать