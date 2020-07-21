Следователи возбудили уголовное дело после серии поджогов объектов ОКН в центре Нижнего Новгорода

21 Июль 2020 2020-07-21T11:49:22+03:00

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Следственный комитет расследует уголовное дело, возбужденное по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога» УК РФ по факту серии поджогов домов в центре Нижнего Новгорода.

Поводом послужила серия возгораний объектов культурного наследия – двух строений на улице Шевченко и двух строений на Малой Ямской. Сейчас правоохранители устанавливают причастных к преступлениям и выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, инциденты произошли в период с 28 апреля по 27 июля в границах исторической территории «Большие Овраги» в Нижегородском районе. Все сгоревшие дома находятся в муниципальной собственности. Они уже признаны аварийными и в настоящее время полностью расселены.

Согласно информации, опубликованной на сайте ГУ МВД по Нижегородской области, следователи отрабатывают несколько версий событий – от проделок хулиганов и случайного возгорания из-за неосторожности лиц без определенного места жительства до намеренного поджога с целью последующего использования земельных участков для застройки.

ВАЖНО

Сотрудники ГУ МВД по Нижегородской области просят жителей, которые обладают полезной информацией, сообщить подробности по телефону: 268-25-70.

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ИСТОЧНИК KP.RU