Жители пяти районов Нижнего Новгорода останутся без света 21 июля

В шести районах Нижнего Новгорода из-за плановых работ будут отключены электричество или водоснабжение во вторник, 21 июля 2020 года. Соответствующая информация и список адресов размещены на официальном сайте ГО ЧС.

Так, в Автозаводском районе с 13:00 до 17:00 не будет света в следующих домах: №78а по Молодежному проспекту, №22а по Мончегорской улице и №31-39, 33а,33б,37а на Космической, №11 и 13 по улице Поющего и №2 по проспекту Кирова. А с 9:00 до 17:00 электричество отключат в домах №65,67,71,73,75,77 по проспекту Ильича, №76 и 78 по Молодежному проспекту, а также №5 и 5а по улице Левитана, №1 и 1а по Карьерной улице и №11,15 и 17 по Красноуральской улице.

В Приокском районе без электричества останутся жители домов №5а и 7а на улице Чугунова, №24,26,28,22 на улице Даргомыжского, а также домов с 58а по 132 и с 35 по 71 в деревне Мордвинцево. Плановые работы пройдут по этим адресам до 17:00.

В Ленинском районе света не будет в домах №30,32,34 и 27-51 по улице Гурьевской, №79,80,39-57,60-78 по улице Заозерной, №33,41-45,54-66 по улице Палехской, №34,37,4 по улице Армавирской и №27,29,31,33 по улице Новикова-Прибоя.

В Сормове электричество отключат в домах №-43,4-56 по улице Ровная, №2,4,4а,1-21 по улице Котова, №72а,90-158,52-78 по улице Кима, №10,10а,14,7-17 по Общественному переулку, №1-15,6а,20,4а,2-14 по Крутой улице, а также №3 по улице Культуры и №2,3,4,5,7,8 по улице Льва Толстого.

В Советском районе света не будет в домах №70,83-179,140-178,237-290, а также №556-560,539а-555,562-576а,14-50,13-41,43-70,67а-81,1-12а,577,535,537,82-138 по улице Слобода Подновье, №6/13,4/14 на улице Широкой, №16,21-27 на улице Ломоносова, №17 на улице Кадочка и №79-91а на Ошарской. Работы будут проводиться там ориентировочно до 17:00 – 19:00. Также в Советском районе света не будет в домах №8 и 10 по улице Корнилова. Отключение планируется с 13:00 до 17:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.