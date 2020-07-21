МЧС: Сильный дождь ожидается в Нижегородской области в первой половине дня 21 июля

21 Июль 2020 2020-07-21T08:20:05+03:00

В связи с этим стоит быть внимательнее на дорогах

Изменить размер текста: A A

Сильные дожди прогнозируются местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду утром и днем во вторник, 21 июля 2020 года. Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС.

Особенно внимательными рекомендуется быть водителям автомобилей – на дорогах ухудшится видимость, а обочины могут быть размыты водой. Также не исключены нарушения в системе ЖКХ и локальные подтопления из-за неисправных ливневок.

ГУ МЧС рекомендует советует жителям не выезжать из дома без крайней надобности. Но, если вы уже сели за руль, то снизьте скорость.

- Не пытайтесь преодолеть подтопленные участки, медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение, включите аварийные огни и переждите сильный дождь, - рекомендуют спасатели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU