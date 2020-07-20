Экс-сотрудника Борской исправительной колонии осудят за взяточничество
В городе Бор Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудника исправительной колонии, обвиняемого в целом ряде преступлений, в частности, злоупотреблении полномочиями и взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Согласно информации, обвиняемый в октябре-декабре 2019 года за взятку в размере 5 – 5,5 тысяч рублей трижды незаконно передавал осужденному медицинские препараты в виде таблеток. Деньги он легализовал через банковскую карту.
Кроме того, в марте 2020 года обвиняемый, найдя на режимной территории сотовый телефон, запрещенный к использованию осужденными, не сообщил об этом руководству, а за взятку в 10 тысяч рублей передал его одному из осужденных.
Свою вину мужчина признал. Из органов ФСИН его уволили. В ближайшее время он предстанет перед судом.
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ИСТОЧНИК KP.RU