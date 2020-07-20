2020-07-20T19:36:16+03:00
Общество

Свалка «Игумново» и шламонакопитель «Белое море» под Дзержинском ликвидированы

Теперь осталось лишь завершить ликвидацию «Черной дыры»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Свалка «Игумново» и шламонакопитель «Белое море» под Дзержинском ликвидированыСвалка «Игумново» и шламонакопитель «Белое море» под Дзержинском ликвидированыФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Два из трех объектов накопленного экологического ущерба в Дзержинске полностью ликвидированы – полигон ТБО «Игумново» и шламонакопитель «Белое море» больше не представляют никакой опасности. Об этом стало известно 20 июля 2020 года в ходе выездного совещания с министром экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денисом Егоровым.

- Теперь объекты закрыты защитными экранами, и негативного воздействия на окружающую среду больше нет, - рассказал Денис Егоров.

Работы по обезвреживанию отходов пока еще продолжаются на свалке промышленных отходов «Черная дыра», где были выявлены дополнительные объемы пастообразных отходов. На то, чтобы их обезвредить, требуются дополнительно 215 миллионов рублей. Планируется, что все работы будут завершены осенью 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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