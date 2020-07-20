Названы объекты, которые будут благоустроены в Нижнем Новгороде в 2021 году

20 Июль 2020 2020-07-20T18:18:44+03:00

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31 объект будет благоустроен в 2021 году в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом стало известно во время инспекции работ по благоустройству в Московском районе, которую проводил первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Что же касается планов на этот год, то в 2020 году только в Московском районе планируется привести в порядок пять пространств. В частности, в сквере имени поэта Александра Люкина работы выполнены уже на 45% - там будут переложены дорожки, высажены цветники и установлены большие парковые качели. А в зоне тихого отдыха появится беседка с портретом поэта и его стихами. Планируется, что сквер будет сдан уже к 15 августа.

В другом сквере – Целинников – работы выполнены на треть. Здесь будут установлены шахматные столы, детские площадки, разбиты цветники и высажены новые деревья и кустарники.

Полный список объектов, планируемых к благоустройству в 2021 году:

1. Сквер Славы 2 очереди

2. Бульвар по ул. Школьной (от ул. Комсомольская до ул. Сов. Армии)

3. Территория вдоль озера по ул. Пермякова

4. Культбаза в микрорайоне Северный; территория, ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, мечетью по ул. Мельникова, д. 7 и роддомом № 3 по ул. Газовской, д. 3

5. Природно-рекреационная территория вдоль озера Сортировочное (от пляжа «Березовая роща» до пляжа «Ул. Архангельская»), природно-рекреационная территория вокруг озера Сортировочное (вдоль музея паровозов)

6. Сквер по ул. Гордеевской (от д. 14 до д. 28)

7. Сквер Чкалова (пересечение ул. Чкалова и ул. Октябрьской Революции)

8. Территория вдоль домов N 2, 4, 6, 7, 9 по ул. Болотникова

9. Территория вокруг озера Силикатное

10. Сквер (пер. Трамвайный, напротив домов № 21 – 23)

11. Сквер имени Луначарского (ул. Трамвайная, у дома № 11А)

12. Сквер по ул. Премудрова (у здания ДК «Красная Этна»)

13. Сквер в микрорайоне Красные Зори (в границах ул. Красных Зорь, д. 5, 6, 7, 8, ул. Павла Орлова, д. 7, 8, ул. Героя Рябцева, д. 4, 6)

14. Сквер по ул. Куйбышева (вдоль домов 1, 3, 5)

15. Сквер «Выставка цветов» по ул. Просвещенской (в границах д. 36 по ул. 50-летия Победы и д. 6 по ул. Просвещенской)

16. Сквер им. 50-летия Победы (в границах ул. 50-летия Победы, д. 6, 4, 2, ул. Гвардейцев, д. 1)

17. Лопатинский овраг

18. Сквер им. Нестерова

19. Сквер по ул. Яблоневой

20. Сквер Интернационалистов

21. Лесной массив (от д. 6 по ул. 40 лет Победы до пр. Гагарина)

22. Сквер у НИИС им. Седакова по пр. Гагарина

23. Бульвар (микрорайон «Щербинки-1», на уч. от д. 5а по ул. Ларина до д. 186 по пр. Гагарина)

24. Территория по ул. Пятигорской, д. 4б («Трудовая слава»)

25. Сквер на пересечении ул. Бекетова и ул. Нартова

26. Сквер по пр. Гагарина

27. Сквер по ул. Бекетова, д. 38 (за развлекательным комплексом «Победа»)

28. Юбилейный бульвар

29. Сквер на бульваре Юбилейном

30. Сквер на пр. 70 лет Октября

31. Сквер «Сосны» (пр. 70 лет октября, между д. 8а, 26, 28 по ул. Героев Космоса)

ИСТОЧНИК KP.RU