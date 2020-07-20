Опубликован список территорий, которые планируется благоустроить в 2021 году

20 Июль 2020 2020-07-20T17:07:06+03:00

Подведены итоги голосования в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

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Завершилось голосование за объекты, которые вошли в программу «Жилье и городская среда». Сегодня, 20 июля, опубликован список территорий, которые стали победителем рейттингового голосования и будет приведены в порядок уже в следующем году. Территорий насчитывается более 30, в каждом районе Нижнего Новгорода.

В голосовании по благоустройству территорий в областном центре приняли участие более 150 тысяч жителей, в итоге была выбрана 31 территория. «Если получим экономию на торгах, то направим деньги на благоустройство дополнительных общественных пространств, также опираясь на рейтинговое голосование жителей», - подчеркнул первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

Итак, список по районам выглядит следующим образом:

Автозаводский район:

сквер Славы 2 очереди;

бульвар по улице Школьной (от улицы Комсомольской до улицы Советской Армии);

территория вдоль озера по улице Пермякова;

культбаза в микрорайоне Северный (территория, ограниченная улицами Газовской и Мельникова, мечетью по улице Мельникова, 7 и роддомом № 3 по улице Газовской, 3).

Канавинский район:

природно-рекреационная территория вдоль озера Сортировочное (от пляжа «Березовая роща» до пляжа «Ул. Архангельская»), природно-рекреационная территория вокруг озера Сортировочное (вдоль музея паровозов);

сквер по ул. Гордеевской (от дома 14 до дома 28);

сквер Чкалова (пересечение улицы Чкалова и улицы Октябрьской Революции);

территория вдоль домов 2, 4, 6, 7, 9 по улице Болотникова.

Ленинский район:

территория вокруг озера Силикатное;

сквер (переулок Трамвайный, напротив домов 21–23);

сквер имени Луначарского (улица Трамвайная, у дома 11а);

сквер по улице Премудрова (у здания ДК «Красная Этна»).

Московский район:

сквер в микрорайоне Красные Зори (в границах улиц Красных Зорь, 5, 6, 7, 8, Павла Орлова, 7, 8, Героя Рябцева, 4, 6);

сквер по улице Куйбышева;

сквер «Выставка цветов» по улице Просвещенской (в границах дома 36 по улице 50-летия Победы и дома 6 по улице Просвещенской);

сквер им. 50-летия Победы (в границах ул. 50-летия Победы, 6, 4, 2, ул. Гвардейцев, 1).

Нижегородский район:

Лопатинский овраг;

сквер имени Нестерова;

сквер по улице Яблоневой;

сквер Интернационалистов.

Приокский район:

лесной массив (от дома 6 по улице 40 лет Победы до проспекта Гагарина);

сквер у НИИС им. Седакова по проспекту Гагарина;

бульвар (микрорайон «Щербинки-1», на участке от дома 5а по улицы Ларина до дома 186 по проспекту Гагарина);

территория по улице Пятигорской, 4б («Трудовая слава»).

Советский район:

сквер на пересечении улиц Бекетова и Нартова;

сквер по проспекту Гагарина;

сквер по улице Бекетова, 38 (за развлекательным комплексом «Победа»).

Сормовский район:

Юбилейный бульвар;

сквер на бульваре Юбилейном;

сквер на проспекте 70 лет Октября;

сквер «Сосны» (проспект 70 лет Октября, между домами 8а, 26, 28 по улице Героев Космоса).

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