Опубликован список территорий, которые планируется благоустроить в 2021 году
Завершилось голосование за объекты, которые вошли в программу «Жилье и городская среда». Сегодня, 20 июля, опубликован список территорий, которые стали победителем рейттингового голосования и будет приведены в порядок уже в следующем году. Территорий насчитывается более 30, в каждом районе Нижнего Новгорода.
В голосовании по благоустройству территорий в областном центре приняли участие более 150 тысяч жителей, в итоге была выбрана 31 территория. «Если получим экономию на торгах, то направим деньги на благоустройство дополнительных общественных пространств, также опираясь на рейтинговое голосование жителей», - подчеркнул первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.
Итак, список по районам выглядит следующим образом:
Автозаводский район:
сквер Славы 2 очереди;
бульвар по улице Школьной (от улицы Комсомольской до улицы Советской Армии);
территория вдоль озера по улице Пермякова;
культбаза в микрорайоне Северный (территория, ограниченная улицами Газовской и Мельникова, мечетью по улице Мельникова, 7 и роддомом № 3 по улице Газовской, 3).
Канавинский район:
природно-рекреационная территория вдоль озера Сортировочное (от пляжа «Березовая роща» до пляжа «Ул. Архангельская»), природно-рекреационная территория вокруг озера Сортировочное (вдоль музея паровозов);
сквер по ул. Гордеевской (от дома 14 до дома 28);
сквер Чкалова (пересечение улицы Чкалова и улицы Октябрьской Революции);
территория вдоль домов 2, 4, 6, 7, 9 по улице Болотникова.
Ленинский район:
территория вокруг озера Силикатное;
сквер (переулок Трамвайный, напротив домов 21–23);
сквер имени Луначарского (улица Трамвайная, у дома 11а);
сквер по улице Премудрова (у здания ДК «Красная Этна»).
Московский район:
сквер в микрорайоне Красные Зори (в границах улиц Красных Зорь, 5, 6, 7, 8, Павла Орлова, 7, 8, Героя Рябцева, 4, 6);
сквер по улице Куйбышева;
сквер «Выставка цветов» по улице Просвещенской (в границах дома 36 по улице 50-летия Победы и дома 6 по улице Просвещенской);
сквер им. 50-летия Победы (в границах ул. 50-летия Победы, 6, 4, 2, ул. Гвардейцев, 1).
Нижегородский район:
Лопатинский овраг;
сквер имени Нестерова;
сквер по улице Яблоневой;
сквер Интернационалистов.
Приокский район:
лесной массив (от дома 6 по улице 40 лет Победы до проспекта Гагарина);
сквер у НИИС им. Седакова по проспекту Гагарина;
бульвар (микрорайон «Щербинки-1», на участке от дома 5а по улицы Ларина до дома 186 по проспекту Гагарина);
территория по улице Пятигорской, 4б («Трудовая слава»).
Советский район:
сквер на пересечении улиц Бекетова и Нартова;
сквер по проспекту Гагарина;
сквер по улице Бекетова, 38 (за развлекательным комплексом «Победа»).
Сормовский район:
Юбилейный бульвар;
сквер на бульваре Юбилейном;
сквер на проспекте 70 лет Октября;
сквер «Сосны» (проспект 70 лет Октября, между домами 8а, 26, 28 по улице Героев Космоса).
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