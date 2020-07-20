2020-07-20T12:18:32+03:00
Общество

На Центральном рынке Нижнего Новгорода планируют провести реконструкцию

Торговую площадку осмотрел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Елена ЛАЗАРЕВА
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Рынок застрял в 90-х, считает губернатор региона Глеб Никитин. ФОТО: пресс-служба областного правительстваРынок застрял в 90-х, считает губернатор региона Глеб Никитин. ФОТО: пресс-служба областного правительства
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин осмотрел Центральный рынок, который находится на территории Канавинского района. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам главы региона, рынок «застрял в 90-х». Но на данный момент собственник прошел все согласования по проекту реконструкции территории рынка, осталось выдать разрешение на строительство. Как подчеркнул Глеб Никитин, все разрешения планируется выдать с таким расчетом, чтобы основной объем работ собственник успел выполнить к юбилею Нижнего Новгорода.

- Также собственник готов благоустроить территорию около рынка, - отметил Глеб Никитин.

И добавил, что на территории рынка имеется два участка, принадлежащих другим владельцам. Один из этих участков со стороны проспекта Чкалова, по словам Глеба Никитина - «в ужасающем состоянии».

- Это недоработка административно-технической инспекции города, - подчеркнул глава. - Дал поручение усилить кадровый и руководящий состав АТИ, а также представить план проверок, которые могли бы повлечь санкции за такое содержание территории - добавил губернатор

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ИСТОЧНИК KP.RU

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