На Центральном рынке Нижнего Новгорода планируют провести реконструкцию
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин осмотрел Центральный рынок, который находится на территории Канавинского района. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
По словам главы региона, рынок «застрял в 90-х». Но на данный момент собственник прошел все согласования по проекту реконструкции территории рынка, осталось выдать разрешение на строительство. Как подчеркнул Глеб Никитин, все разрешения планируется выдать с таким расчетом, чтобы основной объем работ собственник успел выполнить к юбилею Нижнего Новгорода.
- Также собственник готов благоустроить территорию около рынка, - отметил Глеб Никитин.
И добавил, что на территории рынка имеется два участка, принадлежащих другим владельцам. Один из этих участков со стороны проспекта Чкалова, по словам Глеба Никитина - «в ужасающем состоянии».
- Это недоработка административно-технической инспекции города, - подчеркнул глава. - Дал поручение усилить кадровый и руководящий состав АТИ, а также представить план проверок, которые могли бы повлечь санкции за такое содержание территории - добавил губернатор
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ИСТОЧНИК KP.RU