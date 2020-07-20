2020-07-20T10:29:34+03:00
На здоровье

Этапы снятия COVID-ограничений: что нужно знать

Рассмотрим их более подробно
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 12 мая 2020 года в нашей стране начался постепенный выход из режима повышенной готовности. Однако это не означает, что повседневная жизнь тотчас вернется в привычный ритм на всей территории России. Каждый субъект страны будет действовать самостоятельно, исходя из решения местных органов исполнительной власти.

Правительством Российской Федерации совместно с ведущими специалистами Роспотребнадзора были разработаны меры поэтапного снятия ограничительных мероприятий. Рассмотрим их более подробно.

Первый этап.

Возобновится работа непродовольственных магазинов и предприятий сферы услуг. Однако тут есть ряд ограничений.

• Площадь торгового зала не должна превышать 400 кв. м.

• Отдельный вход для зала.

• Количество посетителей – не более одного человека на 4 кв. м.

Прогулки на улице разрешены, но только по двое и вдали от мест плотного скопления людей, например, детских площадок. Занятия спортом на свежем воздухе также вошли в первый этап, однако должна сохраняться социальная дистанция между людьми как минимум в пять метров.

Второй этап.

На следующем этапе смогут открыться магазины площадью до 800 кв. м, а также «иные форматы торговли, включая уличные» согласно Методическим рекомендациям МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19». Сохранятся ограничения, предусмотренные первым этапом.

Третий этап.

На последнем этапе двери откроют все остальные магазины и предприятия сферы услуг, ограничений по площади и количеству посетителей не будет. Открыться также смогут и кафе, но расстояние между столиками будет составлять 1,5-2 метра, или их должна разделять перегородка. Разрешено будет работать всем образовательным учреждениям и гостиницам. Власти смогут открыть парки, скверы и прочие места отдыха, но при условии соблюдения посетителями социальной дистанции.

Берегите себя и близких!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Центральном рынке Нижнего Новгорода планируют провести реконструкцию
Более 16 тысяч нижегородцев вылечились от коронавируса с начала пандемии
Число умерших от коронавируса в Нижегородской области выросло до 340 человек
Этапы снятия COVID-ограничений: что нужно знать
Система вывоза крупногабаритного мусора в Нижнем Новгороде будет сбалансирована
Владимир Солдатенков: «Строительство развязки на Циолковского – это стратегически важный для региона проект»
В Нижнем Новгороде 20 июля ожидаются дожди и грозы
«Виновные будут наказаны»: К расследованию причин появления запаха газа подключится нижегородская прокуратура
Нижегородские врачи рассказали о правилах безопасности в общественном транспорте во время пандемии
Запах газа ослабевает и практически не ощущается – Минэкологии
Газовые компании Нижнего Новгорода о сильном запахе: «Внештатных ситуаций не зафиксировано»
Сезон охоты на полевую и степную дичь откроется 5 августа
Глеб Никитин поручил благоустроить улицы, прилегающие к Нижегородскому цирку
Маргарита Банникова: «Новая развязка на Циолковского позволит родителям без проблем привозить детей в школу»
Уникальная скульптура из металла по технологии 3D-печати появилась в Выксе
Участок дороги Петрово – Малая Пристань отремонтировали в Шахунском районе
Гроза ожидается в Нижегородской области 19 июля
Василий Суханов: «Правительство региона найдет лучшие варианты, чтобы минимизировать неудобства из-за строительства транспортного узла в Сормове»
336 жителей Нижегородской области умерли от коронавируса с начала пандемии
Управление по труду и занятости расскажет нижегородцам о дополнительных выплатах по безработице
247 детских садов открыты в Нижегородской области для свободного посещения
17 тысяч нижегородских семей уже получили пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет
В Кстовском районе многоэтажка пошла трещинами
Артем Кавинов: «Строительство развязки на Циолковского - качественно новый уровень развития городской дорожной инфраструктуры»