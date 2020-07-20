Этапы снятия COVID-ограничений: что нужно знать

20 Июль 2020 2020-07-20T10:29:34+03:00

Изменить размер текста: A A

С 12 мая 2020 года в нашей стране начался постепенный выход из режима повышенной готовности. Однако это не означает, что повседневная жизнь тотчас вернется в привычный ритм на всей территории России. Каждый субъект страны будет действовать самостоятельно, исходя из решения местных органов исполнительной власти.

Правительством Российской Федерации совместно с ведущими специалистами Роспотребнадзора были разработаны меры поэтапного снятия ограничительных мероприятий. Рассмотрим их более подробно.

Первый этап.

Возобновится работа непродовольственных магазинов и предприятий сферы услуг. Однако тут есть ряд ограничений.

• Площадь торгового зала не должна превышать 400 кв. м.

• Отдельный вход для зала.

• Количество посетителей – не более одного человека на 4 кв. м.

Прогулки на улице разрешены, но только по двое и вдали от мест плотного скопления людей, например, детских площадок. Занятия спортом на свежем воздухе также вошли в первый этап, однако должна сохраняться социальная дистанция между людьми как минимум в пять метров.

Второй этап.

На следующем этапе смогут открыться магазины площадью до 800 кв. м, а также «иные форматы торговли, включая уличные» согласно Методическим рекомендациям МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19». Сохранятся ограничения, предусмотренные первым этапом.

Третий этап.

На последнем этапе двери откроют все остальные магазины и предприятия сферы услуг, ограничений по площади и количеству посетителей не будет. Открыться также смогут и кафе, но расстояние между столиками будет составлять 1,5-2 метра, или их должна разделять перегородка. Разрешено будет работать всем образовательным учреждениям и гостиницам. Власти смогут открыть парки, скверы и прочие места отдыха, но при условии соблюдения посетителями социальной дистанции.

Берегите себя и близких!