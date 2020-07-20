20 Июль 2020 2020-07-20T10:14:59+03:00

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Система вывоза крупногабаритного мусора в Нижнем Новгороде будет сбалансирована. Как сообщает пресс-служба областного правительства, соответствующее поручение дал глава региона Глеб Никитин дал в ходе объезда Канавинского района.

По информации источника, губернатор поручил и.п.главы Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву наладить систему вывоза крупногабаритного мусора. В разработке также примет участие регоператор «Нижэкология-НН».

Обсуждение проблемы уборки отходов прошло около контейнерной площадки между домом №35 по улице Витебской и домом №56 по улице Октябрьской революции, которая, как отметил Глеб Никитин, «в ужасном состоянии».

- Все перекладывают друг на друга ответственность, а в результате здесь даже мимо проходить неприятно, - отметил глава региона и добавил, что не случайно в объезде принимают участие представители регионального оператора.

- Специально взял с собой в объезд представителей регионального оператора, потому что много жалоб на несвоевременный вывоз мусора поступало именно из Канавинского района, - отметил Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU