Система вывоза крупногабаритного мусора в Нижнем Новгороде будет сбалансирована
Система вывоза крупногабаритного мусора в Нижнем Новгороде будет сбалансирована. Как сообщает пресс-служба областного правительства, соответствующее поручение дал глава региона Глеб Никитин дал в ходе объезда Канавинского района.
По информации источника, губернатор поручил и.п.главы Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву наладить систему вывоза крупногабаритного мусора. В разработке также примет участие регоператор «Нижэкология-НН».
Обсуждение проблемы уборки отходов прошло около контейнерной площадки между домом №35 по улице Витебской и домом №56 по улице Октябрьской революции, которая, как отметил Глеб Никитин, «в ужасном состоянии».
- Все перекладывают друг на друга ответственность, а в результате здесь даже мимо проходить неприятно, - отметил глава региона и добавил, что не случайно в объезде принимают участие представители регионального оператора.
- Специально взял с собой в объезд представителей регионального оператора, потому что много жалоб на несвоевременный вывоз мусора поступало именно из Канавинского района, - отметил Глеб Никитин.
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ИСТОЧНИК KP.RU