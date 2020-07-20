В Нижнем Новгороде 20 июля ожидаются дожди и грозы

20 Июль 2020 2020-07-20T09:05:46+03:00

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас, в понедельник 20 июля, в Нижнем Новгороде 17 градусов. Местами небольшой дождь.

К полудню немного потеплеет – до 21 градуса, во второй половине дня столбики термометров опустятся до 17 градусов. В течение всего дня – облачно, вероятны дожди и грозы.

Ветер западный и северо-западный, 4 метра в секунду с порывами до 8-9 метров в секунду. Атмосферное давление снизится с 750 до 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность – более 90%.

В течение недели синоптики обещают достаточно «ровную» погоду. Днем температура воздуха 20-22 градуса, ночами +16. Исключение составляют пятница и суббота – по прогнозам синоптиков разрыв между дневной и ночной температурой будет довольно серьезным – 7-9 градусов.

Всю неделю нас ожидают дожди и грозы, но со среды погода облачная с прояснениями – в регион заглянет солнце.

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ИСТОЧНИК KP.RU