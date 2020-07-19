Нижегородские врачи рассказали о правилах безопасности в общественном транспорте во время пандемии
Нам ежедневно приходится пользоваться общественным транспортом – поехать в магазин, на работу и с работы, навестить родственников и многое другое. Если нет возможности избежать поездки на автобусе, троллейбусе, трамвае из-за профессиональной или личная необходимости, то необходимо постараться обезопасить себя во время пути.
Простые правила, чтобы не заболеть:
1. Покупайте билеты с помощью бесконтактной оплаты.
2. Используйте одноразовые резиновые перчатки, но не забывайте контролировать свои руки дабы лишний раз не трогать лицо.
3. Пользуйтесь антисептиком. Возьмите антисептический гель или влажные салфетки с запасом, старайтесь почаще мыть руки с мылом.
4. Старайтесь меньше трогать различные поверхности транспорта.
5. Наденьте в дорогу худи с капюшоном или возьмите с собой платок, шапку, чтобы не соприкасаться затылком, волосами, лицом с поверхностью сиденья.
7. При выборе средства индивидуальной защиты предпочтение стоит отдавать респираторам. Медицинская маска — предмет многочисленных споров. Ее необходимо надевать, если болеешь, чтобы не брызгать слюной при чихании и кашле. В остальных случаях маска малоэффективна, так как не прилегает к лицу плотно, а от длительной носки ткань становится влажной и образует идеальную среду для размножения бактерий.
8. По возможности откройте окна в салоне общественного транспорта.
9. Если едете в путешествие, на остановках выходите на улицу и отходите от людей хотя бы на 2 метра.
11. По прибытии в пункт назначения обработайте антисептиком телефон, ключи и прочие личные вещи. По возвращении домой поскорее примите душ и постирайте одежду, пока не помоете руки, старайтесь ни к чему не прикасайтесь.
Соблюдайте эти нехитрые правила личной гигиены и безопасности всегда, даже когда пандемия коронавируса закончится.