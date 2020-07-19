2020-07-19T16:03:54+03:00
Общество

Сезон охоты на полевую и степную дичь откроется 5 августа

Он продлится до середины ноября
Юлия ИСАЕВА
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Сезон охоты на полевую и степную дичь продлится в Нижегородской области с 5 августа по 15 ноября 2020 года. Как рассказали в госохотнадзоре, в это время разрешено привлекать к охоте подружейных собак – легавых, спаниэлей и ретриверов.

Однако не стоит забывать, что запрещено убивать того, кто занесен в Красную книгу: белую куропатку, клинтуха, куликов (большого кроншнепа, турухтана, мородунку, фифи, кулика-сороку, поручейника, пастушка, погоныша малого, погоныша-крошку).

В ведомстве сообщили также, что на территории региона стало больше серых куропаток. В этом году их насчитывается 68,5 тысячи особей, а в прошлом году было чуть больше 51 тысячи.

- Серая куропатка обитает преимущественно в южной части Нижегородской области, куропатка является полевой дичью и предпочитает открытые поля с кустарниками, долины рек или опушки лесов, - отметили специалисты госохотнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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