Сезон охоты на полевую и степную дичь откроется 5 августа

19 Июль 2020 2020-07-19T16:03:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Сезон охоты на полевую и степную дичь продлится в Нижегородской области с 5 августа по 15 ноября 2020 года. Как рассказали в госохотнадзоре, в это время разрешено привлекать к охоте подружейных собак – легавых, спаниэлей и ретриверов.

Однако не стоит забывать, что запрещено убивать того, кто занесен в Красную книгу: белую куропатку, клинтуха, куликов (большого кроншнепа, турухтана, мородунку, фифи, кулика-сороку, поручейника, пастушка, погоныша малого, погоныша-крошку).

В ведомстве сообщили также, что на территории региона стало больше серых куропаток. В этом году их насчитывается 68,5 тысячи особей, а в прошлом году было чуть больше 51 тысячи.

- Серая куропатка обитает преимущественно в южной части Нижегородской области, куропатка является полевой дичью и предпочитает открытые поля с кустарниками, долины рек или опушки лесов, - отметили специалисты госохотнадзора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU