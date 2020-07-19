2020-07-19T13:38:44+03:00
Общество

Маргарита Банникова: «Новая развязка на Циолковского позволит родителям без проблем привозить детей в школу»

Директор школы №79 считает, что появление новой транспортной развязки значительно облегчит жизнь не только взрослым, но и юным сормовичам
Валерия ГРОМОВА
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Директор школы №79 имени Н.А. Зайцева (Сормовский район) Маргарита Викторовна Банникова считает, что появление новой транспортной развязки на улице Циолковского значительно облегчит жизнь не только взрослым, но и юным сормовичам:

- Для жителей Сормовского района эта развязка очень нужна, необходимость в ней давно назрела. Я директор самой большой школы в Сормовском районе, у нас учатся 2100 детей. Причем не только из близлежащего микрорайона (с улиц Зайцева, Машинной, Стрелковой), наши ученики живут в самых разных уголках Сормова. В школе №79 учатся дети с особенностями развития. У нас есть коррекционные классы для учащихся с 1 по 9 класс, в том числе уже два года обучаются дети с расстройством аутистического спектра.

Непростая транспортная ситуация также создает сложности для детей, посещающих учреждения дополнительного образования в верхней части Нижнего Новгорода. Это касается ребят, серьезно занимающихся техническим творчеством в кванториумах; посещающих кружки в Детском речном пароходстве, с которым наша школа активно сотрудничает. Дорожная развязка нужна, чтобы не было таких огромных пробок, и родители могли без проблем доставлять детей в школу, без особых затруднений добираться потом до работы и вечером - обратно.

Мы очень давно ждем эту развязку! И большая благодарность нашему губернатору Глебу Сергеевичу Никитину, что он сумел привлечь федеральные средства для возведения этого объекта, так как на уровне Нижнего Новгорода и области вопрос решить долгое время не удавалось.

Я уверена, что сормовичи с пониманием отнесутся к временным трудностям, вызванным строительством. Тем более что властями будут предприняты все необходимые меры, чтобы минимизировать проблемы горожан. Будут запущены дополнительные электрички, чтобы облегчить людям передвижение по району, и предусмотрены пути объезда, - говорит Маргарита Банникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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