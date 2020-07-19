Уникальная скульптура из металла по технологии 3D-печати появилась в Выксе
Сегодня, 19 июля 2020 года, в Выксе состоялось открытие полноразмерной скульптуры, которая была выполнена из металла по технологии 3D-печати. Объект был установлен в преддверии Дня города и Дня металлурга, празднование которых выпало на третье воскресенье июля, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
На торжественном мероприятии присутствовал глава МСУ Выксы Владимир Кочетков, который поздравил жителей города с праздниками. По его словам, «данный монумент олицетворяет тяжкий труд тысяч безвестных работных людей, составивших славу и мощь металлургической Выксы».
К слову, над скульптурой в течение года трудились трое выксунцев. В ее создании участвовали также местные краеведы. Объект установлен на территории с народным названием «Посадка», где 200 лет назад добывали руду для выксунских горных заводов Баташевых-Шепелевых.
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