2020-07-19T12:55:44+03:00
Общество

Гроза ожидается в Нижегородской области 19 июля

Спасатели рекомендуют быть предельно осторожными и внимательными
Валерия ГРОМОВА
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МЧС предупреждает жителей Нижегородской области о приближающейся грозе. Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», она нагрянет в некоторые районы в течение дня в воскресенье, 19 июля 2020 года.

В связи с этимпрогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня – речь идет о нарушениях в работе систем ЖКХ и поражении объектов, не оборудованных молниезащитой.

Спасатели рекомендуют нижегородцам держаться подальше от ЛЭП, во время грозы отключить в доме все бытовые и электроприборы, радио, а также мобильные телефоны.

Если непогода застала вас на улице, то не нужно прятаться под высокими деревьями. Купаться в водоемах также запрещено.

- На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем, - советует ГУ МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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