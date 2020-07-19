Василий Суханов: «Правительство региона найдет лучшие варианты, чтобы минимизировать неудобства из-за строительства транспортного узла в Сормове»

19 Июль 2020 2020-07-19T11:36:23+03:00

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Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, заместитель председателя комитета по транспорту и туризму Василий Суханов прокомментировал долгожданное строительство транспортной развязки на улице Циолковского, которое начнется 1 августа:

- О необходимости строительства этой транспортной развязки говорили очень давно и о том, что проблему улицы Федосеенко надо решать. У нас в том направлении очень сильный автомобильный трафик, большой пассажиропоток. При этом значительная часть территории района из-за нерешенной транспортной проблемы практически отсечена.

Кроме того, в последние годы Сормово активно развивается в пригородном направлении. В той стороне находятся Балахна, Заволжье, Горьковское море. Это очень популярная курортная зона, и у многих нижегородцев там находятся либо дачи, либо они ездят отдыхать на турбазы, - отметил Василий Суханов.

- Наконец-то, сейчас мы подошли к тому, что благодаря правительству и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину эта проблема начала решаться. Понятно, что на время строительства будут неудобства, связанные с тем, что эта транспортная магистраль будет ограничена в своей пропускной способности. Но давайте вспомним тот период, когда мы строили мост через Волгу. Все ругались, были недовольны, но, тем не менее, теперь мы радуемся и с удовольствием наблюдаем, как достраивается уже вторая очередь. Поэтому надо просто потерпеть с уверенностью в том, что скоро, действительно, станет гораздо удобнее жителям Сормова и всем, кто в той части города работает или часто бывает. Сократится время в пути, появится удобная логистика, соответственно, повысится привлекательность покупки жилья в Сормовском районе, - считает депутат.

По мнению Василия Суханова, правительство Нижегородской области накопило большой опыт в решении острых транспортных вопросов.

- Вспомните, насколько профессионально была решена проблема организации движения во время чемпионата мира по футболу, насколько грамотно решалась проблема со строительством Волжского моста. Поэтому надо объективно довериться опыту правительства Нижегородской области, которое, я уверен, найдёт лучшие варианты, чтобы минимизировать неудобства нижегородцев из-за строительства транспортного узла, - подытожил Василий Суханов.

ИСТОЧНИК KP.RU