17 тысяч нижегородских семей уже получили пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет

18 Июль 2020 2020-07-18T17:51:05+03:00

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По состоянию на 17 июля 2020 года, в Нижегородской области принято порядка 50 тысяч заявлений на выплату пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Об этом сообщает министерство социальной политики Нижегородской области. 17 тысяч семей уже получили пособие, 18 тысячам она начислено, но пока не выплачено. Общая сумма выплат составила 731 миллионо рублей. Напомним, решение о назначении или отказе принимается в течение 20 рабочих дней. Если на заявление ответили отказом, то заявитель сможет подать его в случае, если изменятся обстоятельства. Например, уровень дохода упадет до отметки, которая позволяет получить пособие.

Заместитель министра добавил, что всем, кто обратится в течение 2020 года - до 31 декабря включительно - выплата будет назначена с января 2020 года, но не ранее исполнения ребенку 3-х лет.

Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 6 месяцам перед подачей заявления.

Подать заявление можно в управление соцзащиты по месту жительства, а также с помощью Единого портала госуслуг. Кроме того, заявления принимают многофункциональные центры. Подробная информация – здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU