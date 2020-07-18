2020-07-18T16:19:20+03:00
Общество

В Кстовском районе многоэтажка пошла трещинами

Жильцов дома экстренно эвакуировали
Елена ЛАЗАРЕВА
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В пятницу, 17 июля, в Кстовском районе фасад одного из многоквартирных домов покрылся трещинами. Спасатели приняли решение не ждать развития событий, а экстренно эвакуировать жителей, включая двух детей.

— В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Нижегородской области поступило сообщение об обнаружении трещин на фасаде многоквартирного жилого дома в деревне Афонино, - сообщает пресс-служба областного Главного управления МЧС. Дом расположен на улице Магистральной, на момент происшествия в доме находилось 15 человек, в том числе двое детей.

Впоследствии стало известно, что здание было осмотрено представителями местной администрации. По итогампроверки было принято решение, что верикальные трещины не представляют угрозу зданию, но с целью мониторинга на здание установили строительные маячки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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