В Кстовском районе многоэтажка пошла трещинами
В пятницу, 17 июля, в Кстовском районе фасад одного из многоквартирных домов покрылся трещинами. Спасатели приняли решение не ждать развития событий, а экстренно эвакуировать жителей, включая двух детей.
— В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Нижегородской области поступило сообщение об обнаружении трещин на фасаде многоквартирного жилого дома в деревне Афонино, - сообщает пресс-служба областного Главного управления МЧС. Дом расположен на улице Магистральной, на момент происшествия в доме находилось 15 человек, в том числе двое детей.
Впоследствии стало известно, что здание было осмотрено представителями местной администрации. По итогампроверки было принято решение, что верикальные трещины не представляют угрозу зданию, но с целью мониторинга на здание установили строительные маячки.
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ИСТОЧНИК KP.RU