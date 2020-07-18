Артем Кавинов: «Строительство развязки на Циолковского - качественно новый уровень развития городской дорожной инфраструктуры»

18 Июль 2020 2020-07-18T15:53:05+03:00

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Депутат Госдумы РФ Артем Кавинов выразил надежду, что жители с пониманием отнесутся к необходимости скорректировать организацию движения в Сормовском районе на период строительства.

«Старт строительства развязки на Циолковского – это, безусловно, «новость номер один» для всех сормовичей. На протяжении десятка, если не больше, лет эта задача была из серии необходимых, но почти нереальных планов. Слишком масштабные требуются изменения. И то, что сегодня проект – уже реальность, это, конечно, здорово! Район большой, динамично развивающийся, и дорожная сеть, дорожная инфраструктура требует обновления, качественно новых решений и подходов. В этом смысле развязка на Циолковского – это, можно сказать, новый уровень развития городской дорожной сети. А то, что проект реализуется к 800-летию города, добавляет ему особую историческую ценность», - поделился своим мнением Артём Кавинов.

Он напомнил, что при обсуждении стратегии развития региона «болевая точка» у железнодорожного переезда была одним из приоритетных пунктов в «сормовской повестке».

«Губернатор поддержал эту тему. Проект получил финансирование. Это серьезная сумма – порядка 4,5 млрд рублей. Предстоит большая работа. И здесь будут важны все нюансы. Мы понимаем, что строительство — это определенный период, который потребует от сормовичей терпения и понимания ситуации», - сказал Кавинов.

Депутат Госдумы также обратил внимание на то, что проведена большая подготовительная работа.

«Продуманы объездные пути, скорректирована работа городских электричек, увеличено количество поездов, которые будут ходить по маршруту «станция Варя – станция Починки». Проработаны тарифы на оплату проезда. Очень важно, чтобы информация о новой организации движения на срок строительства была сегодня максимально доступна и для жителей района, и для всех нижегородцев. При этом нужно понимать, что будет работать и обратная связь. По сути, совместно с горожанами на период строительства будут выработаны максимально удобные форматы передвижения. По планам, проект будет реализован весной 2022 года. Но я знаю, что активно прорабатываются технологические возможности для сокращения сроков реализации проекта», - добавил Артем Кавинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU