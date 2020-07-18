2020-07-18T12:42:41+03:00
Общество

Свежемороженая рыба, вермишель и лук подешевели в Нижегородской области

Также снизились цены на баранину, молоко и подсолнечное масло
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Нижегородстата, в регионе подешевели свежемороженая рыба, вермишель и лук. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на министерство экономического развития и инвестиций региона.

По данным службы статистики, с 6 по 13 июля 2020 года, средняя цена на лук упала на 7,1% - с 37,05 до 34,4 рубля за килограмм. На 2,5% подешевела вермишель - с 70,03 до 68,3 рубля за килограмм, и незначительно снизилась цена на свежемороженную рыбу - на 1,4%, что в денежном выражении составило 152,9 рубля за килограмм до понижения цены и 150,8 рубля за килограмм после.

Кроме того, с 6 июля в области снизились средние цены на баранину, молоко и подсолнечное масло.

Подорожали свинина, сливочное масло, а также некоторые сезонные овощи и фрукты: капуста, морковь и яблоки. В среднем, цена на эти продукты выросла на 2-3%.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль нижегородского УФАС в контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости были адекватными. «Необоснованное завышение цен недопустимо», - подчеркивал глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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