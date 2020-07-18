Кратковременные перерывы трансляции телерадиопрограмм запланированы на 20 июля

18 Июль 2020 2020-07-18T12:22:41+03:00

Перерывы связаны с с проведением плановых профилактических работ на радиотелевизионных станциях

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20 июля с 2.00 до 11.00 по московском у времени планируются перерывы в вещании первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения. Перерывы вероятны в Нижнем Новгороде и Арзамасе, кроме того планируются перерывы в вещании аналоговых телеканалов и радиостанций. Также отключение трансляции цифрового телевидения планируется на радиотелевизионной станции «Саров».

Как пояснили в федеральном государственном унитарном предприятии «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», перерывы связаны с с проведением плановых профилактических работ на радиотелевизионных станциях Нижегородского филиала РТРС.

Регулярное регламентное обслуживание, которое проводится во время профилактики, позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию, сообщается в пресс-релизе.

Подробный график перерывов вещания эфирных телерадиоканалов в Нижегородской области можно найти на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ. По вопросам эфирного телерадиовещания в регионе можно обращаться по телефону горячей линии: 8 800 220-20 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU