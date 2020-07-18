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Итоговая версия плана по развитию Започаинья будет представлена до конца сентября 2020 года

Консорциум разработчиков концепции редевелопмента Започаинья представил губернатору итоги общественных обсуждений
Елена ЛазареваЕленаЛазарева
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил разработчикам мастер-плана по развитию территории Започаинья представить итоговый проект до конца сентября этого года.

В пятницу, 17 июля, завершила свою работу выставка, посвященная проекту сохранения и развития этой территории. В течение всей выставки проводились круглые столы на эту тему. Итоги круглых столов подвела министр градостроительной деятельности и развития агломераций региона Марина Ракова, консорциум разработчиков концепции редевелопмента Започаинья (ООО «Институт «Ленгипрогор», АБ «Рождественка», АО «Институт «Стройпроект»).

Марина Ракова отметила, что выставку посетили сотни нижегородцев, а в работе круглых столов приняли участие 150 экспертов. Разработчики отметили, что в ходе обсуждений поднимались самые важные вопросы, такие как сохранение объектов культурного наследия (мастер-план охватывает более 200 ценных объектов градостроительной среды Започаинья), транспортное и туристическое направления, развитие общественных пространств.

Глеб Никитин подчеркнул, что все предложения нижегородцев будут систематизированы для дальнейшей работы над проектом. Кроме того, глава региона поручил дополнительно обсудить концепцию развития Започаинья с потенциальными инвесторами, в первую очередь – с IT-сообществом, представители которого могут стать основными резидентами этой территории.

«Отмечу, что Започаинье является пилотной территорией по редевелопменту исторических центров. Сейчас обсуждаем с Ростуризмом сроки реализации. Мы придерживаемся позиции, что откладывать такие проекты не нужно, и очень рассчитываем начать работы уже в 2021 году», - резюмировал Глеб Никитин.

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