Мэр Дзержинска предложил поменять статус трех поселков
Глава города Дзержинска Иван Носков предложил перевести рабочие поселки Горбатовка, Гавриловка и Желнино в статус сельских. Об этом сообщается в группе «Администрация города Дзержинска» в социальной сети «ВКонтакте».
- Статус рабочего поселка не дает войти во многие государственные и региональные программы, - посетовал Иван Носков. – Но без согласия жителей статус территорий изменен не будет, это должно быть общим решением.
Если же статус поселков все же изменится, это даст округу возможность принять участие в реализации госпрограммы комплексного развития сельских территорий по благоустройству и строительству инженерной и дорожной инфраструктуры. А бонусом станут улучшение условий ипотеки и снижение тарифов ЖКХ.
Опрос жителей планируется провести с 10 по 13 сентября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU