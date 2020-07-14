2020-07-14T18:47:20+03:00
Общество

Мэр Дзержинска предложил поменять статус трех поселков

Горбатовка, Гавриловка и Желнино могут стать из рабочих поселков сельскими
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глава города Дзержинска Иван Носков предложил перевести рабочие поселки Горбатовка, Гавриловка и Желнино в статус сельских. Об этом сообщается в группе «Администрация города Дзержинска» в социальной сети «ВКонтакте».

- Статус рабочего поселка не дает войти во многие государственные и региональные программы, - посетовал Иван Носков. – Но без согласия жителей статус территорий изменен не будет, это должно быть общим решением.

Если же статус поселков все же изменится, это даст округу возможность принять участие в реализации госпрограммы комплексного развития сельских территорий по благоустройству и строительству инженерной и дорожной инфраструктуры. А бонусом станут улучшение условий ипотеки и снижение тарифов ЖКХ.

Опрос жителей планируется провести с 10 по 13 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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