План мероприятий по борьбе с борщевиком разработан в Нижегородской области
План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на 2020-2024 годы разработан в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на регионального министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николая Денисова.
По словам Николая Денисова, мероприятия по уничтожению борщевика проходят ежегодно, но растение активно распространяется и представляет опасность для людей и животных. Ежегодно в области проводятся мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского.
- Было принято решение усилить борьбу с ним, - подчеркнул Николай Денисов. – Необходимо провести инвентаризацию территорий, заросших сорняком, и распределить ответственность за его уничтожение.
Министр подчеркнул, что на землях общего пользования в населенных пунктах с борщевиком должны бороться муниципалитеты, придорожные участки, расположенных за пределами населенных пунктов, попадают в зону ответственности МСУ и регионального минтранса; на землях лесного фонда с сорняком должны бороться МСУ и деплесхоз. Также часть территорий закрепляется за Минсельхозом. А на земельных участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц, борщевик должны уничтожать их владельцы, на арендованных землях - арендаторы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU