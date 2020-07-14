План мероприятий по борьбе с борщевиком разработан в Нижегородской области

14 Июль 2020 2020-07-14T15:58:39+03:00

Предусмотрена инвентаризация территорий, заросших борщевиком, и распределение зон ответственности за его уничтожение

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План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на 2020-2024 годы разработан в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на регионального министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николая Денисова.

По словам Николая Денисова, мероприятия по уничтожению борщевика проходят ежегодно, но растение активно распространяется и представляет опасность для людей и животных. Ежегодно в области проводятся мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского.

- Было принято решение усилить борьбу с ним, - подчеркнул Николай Денисов. – Необходимо провести инвентаризацию территорий, заросших сорняком, и распределить ответственность за его уничтожение.

Министр подчеркнул, что на землях общего пользования в населенных пунктах с борщевиком должны бороться муниципалитеты, придорожные участки, расположенных за пределами населенных пунктов, попадают в зону ответственности МСУ и регионального минтранса; на землях лесного фонда с сорняком должны бороться МСУ и деплесхоз. Также часть территорий закрепляется за Минсельхозом. А на земельных участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц, борщевик должны уничтожать их владельцы, на арендованных землях - арендаторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU