В Володарском районе семейная пара убила знакомую и продолжила прерванный отдых

14 Июль 2020 2020-07-14T15:13:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователями следственного отдела по городу Дзержинску следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации источника, на берегу володарского водоема было обнаружено тело 49-летней женщины со следами насильственной смерти. Как выяснили следователи, на берегу отдыхали семейная параи их знакомая. В процессе отдыха мужчина заподозрил убитую в том, что она потеряла сережки его сожительницы. За что и избил ее.

Бросив еще живую женщину умирать на берегу, «Бонни и Клайд» отправились отдыхать дальше - на водоем в Дзержинске.

В отношении 31-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал частично, заявив, что убивать потерпевшую он не желал.

Расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU