2020-07-14T13:43:37+03:00
Общество

Пенсионный фонд начинает выплаты опекунам престарелых и детей-сирот

Временным опекунам полагается 12 130 рублей в месяц на каждого опекаемого
Инна БЕЛОВА
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Пенсионный фонд России приступил к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь 2020 года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. Об этом сообщает источник в отделении Пенсионного фонда РФ по Нижегородской области. Временным опекунам полагается выплата в размере 12 130 рублей в месяц на каждого «подопечного».

Для получения выплаты необходимо до 1 октября подать заявление через портал госуслуг, клиентскую службу управлений ПФР или многофункциональный центр. Дополнительных документов не требуется - право на выплату проверяется по реестрам, сформированным органами власти субъектов РФ. В заявлении необходимо указать имя, СНИЛС и номер телефона получателя средств, а также реквизиты банковского счета для перечисления выплаты.

Заявление будет рассмотрено в течение 5 рабочих дней, средства перечисляются в течение трех рабочих дней. Выплата не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Пенсионный фонд начинает выплаты опекунам престарелых и детей-сирот
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