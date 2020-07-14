Фельдшер скорой помощи Автозавода умерла от коронавируса
«Список памяти» дополнился еще одним именем. Фельдшер скорой помощи Автозаводского района Елена Лосева умерла от коронавируса. Напомним, в «Список памяти» попадают сотрудники медицинских учреждений, работавшие во время пандемии и скончавшиеся от COVID.
Елене Лосевой был 61 год, и она вполне могла бы уйти на заслуженный отдых. Но осталась на боевом посту, на самой передовой в борьбе с вирусом. Как сообщается на сайте «Списка», Елена Лосева стала девятым медицинским работником из Нижегородской области, внесенным в список.
Всего в списке сегодня 584 российских медработника из России и 95 – из стран бывшего СССР. Подавляющее большинство – из группы риска, их возраст превышает 50 лет.
Напомним, коронавирус унес жизни более 300 нижегородцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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