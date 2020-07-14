Малую Покровскую в Нижнем Новгороде перекроют из-за ремонта

14 Июль 2020 2020-07-14T11:09:12+03:00

Частичные ограничения будут действовать на разных участках до октября

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На участках улицы Малой Покровской будет временно прекращено движение транспорта в связи с ремонтом теплосетей. Об этом сообщает управление по связям со СМИ Администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на городской департамент транспорта.

Так, с 08.00 15 июля до 08.00 31 июля будет ограничено движение транспорта по улице Малой Покросской у дома №6

С 08.00 31 июля до 08.00 16 августа перекроют часть дороги по улице Малой Покровской у дома №6/1.

С 08.00 16 августа до 08.00 31 августа – по улице Малой Покровской у дома №6/2.

С 08.00 31 августа до 08.00 16 сентября – по улице Малой Покровской у дома №8.

С 08.00 16 сентября до 08.00 1 октября – по улице Малой Покровской у дома №10.

С 08.00 1 октября до 08.00 15 октября – по улице Малой Покровской у дома №12.

Дептранс просит автомобилистов следовать указаниям дорожных знаков и выбирать пути объезда по близлежащим улицам.

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ИСТОЧНИК KP.RU