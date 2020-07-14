2020-07-14T11:09:12+03:00
Общество

Малую Покровскую в Нижнем Новгороде перекроют из-за ремонта

Частичные ограничения будут действовать на разных участках до октября
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На участках улицы Малой Покровской будет временно прекращено движение транспорта в связи с ремонтом теплосетей. Об этом сообщает управление по связям со СМИ Администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на городской департамент транспорта.

Так, с 08.00 15 июля до 08.00 31 июля будет ограничено движение транспорта по улице Малой Покросской у дома №6

С 08.00 31 июля до 08.00 16 августа перекроют часть дороги по улице Малой Покровской у дома №6/1.

С 08.00 16 августа до 08.00 31 августа – по улице Малой Покровской у дома №6/2.

С 08.00 31 августа до 08.00 16 сентября – по улице Малой Покровской у дома №8.

С 08.00 16 сентября до 08.00 1 октября – по улице Малой Покровской у дома №10.

С 08.00 1 октября до 08.00 15 октября – по улице Малой Покровской у дома №12.

Дептранс просит автомобилистов следовать указаниям дорожных знаков и выбирать пути объезда по близлежащим улицам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионный фонд начинает выплаты опекунам престарелых и детей-сирот
Фельдшер скорой помощи Автозавода умерла от коронавируса
378 нижегородцев, переболевших коронавирусом, выписали из больниц за сутки
Еще шесть нижегородцев скончались от коронавируса
Малую Покровскую в Нижнем Новгороде перекроют из-за ремонта
Жителю Ковернинского района грозит до 4 лет лишения свободы за бутылку ликера
В Нижегородской области зарегистрировано более 1,4 тыс. добровольцев в сфере культуры
В Нижнем Новгороде 14 июля температура воздуха поднимется до 32 градусов
Сруб мельницы-столбовки на Щёлоковском хуторе Нижнего Новгорода готов наполовину
Бывшего гендиректора завода Свердлова дисквалифицировали на год
Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» пополнился новым форвардом
14 июля в Нижегородской области ожидается жара до 34 градусов
Нижегородцев приглашают принять участие в онлайн-праздновании Дня Франции
Три новых направления появились в нижегородском онлайн-проекте «Ни дня без спорта»
Глеб Никитин принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита по программе «Ипотека 6,5%»
В ковернинской музыкальной школе завершен капитальный ремонт
Житель Новинок до смерти избил возлюбленную из ревности
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 13 июля 2020 года: В трех районах города число заболевших перевалило за полторы тысячи человек
СК возбудил уголовное дело по факту крушения Ан-2 в Нижегородской области
Более 20 километров дорог отремонтировано в Воротынском районе
Жители пяти районов Нижнего Новгорода остались без света и воды 13 июля
Еще шесть человек умерли от коронавируса в нижегородских больницах